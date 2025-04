A Puglia Village non c'è Pasqua senza uova di cioccolato

Pennellate leggere, colori inaspettati e... profumo di cioccolato! Aladiventa arte con lo show cooking che farà scoprire il lato più sorprendente delle tradizionali uova, attraverso decorazioni eleganti e abbinamenti unici.il, alle 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, il maestro, esperto in pasticceria innovativa, darà vita a creazioni esclusive, mostrando come trasformare le classiche uova pasquali in vere opere d'arte. Tra decorazioni raffinate, accostamenti inaspettati e dettagli ricercati, ogni uovo sarà un'esperienza unica, fatta di gusto e creatività. E per gli ospiti, una dolce sorpresa da assaporare.Undi alta pasticceria innovativa a tema cioccolato, quindi, con dettagli pensati per rendere questo momento inancora più speciale: un gesto di classe, un'esperienza sensoriale.Continuano, intanto, le attività legate alla stagione primaverile. Il, alle ore 11.00organizza il laboratorio di Primavera con la lettura animata con Kamishibai, intitolata "", oltre al laboratorio sensoriale con l'impegno di soli materiali naturali., sempre alle ore 11.00, sarà. Il più classico dei laboratori creativi tra mamma e bambini porterà alla realizzazione di un portafotografie da decorare con tecniche sempre diverse.Per maggiori informazioni sugli orari di apertura, i collegamenti in autobus da Bari e per restare sempre aggiornati sulle novità e gli eventi del Village, è possibile visitare il sito ufficiale www.pugliavillage.it o seguire i canali social, digitando "".