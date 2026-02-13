Puglia Village, il 2025 della svolta: shopping, turismo e territorio al centro della strategia

In questo contesto, Puglia Village ha consolidato il proprio ruolo di destinazione esperienziale, capace di unire shopping, turismo e valorizzazione del contesto locale attraverso un piano di attività destinato ad attrarre sempre più sia i mercati internazionali sia i grandi player del turismo internazionale.Seguendo questa strategia, Puglia Village ha stretto un accordo con Global Blue per anticipare e velocizzare il rimborso Tax Free all'interno del Villaggio: una scelta rilevante, considerando che si tratta del secondo punto fisico in tutta la regione dopo l'Aeroporto Internazionale di Bari-Karol Wojtyla. Infatti, il Villaggio si è dotato di un nuovo digital kiosk dedicato al Tax Free Refund, per consentire ai visitatori Extra - Ue di anticipare e velocizzare il rimborso Tax Free migliorando sensibilmente l'esperienza di acquisto dei turisti. Durante l'anno fiscale 2025 il Village ha registrato un incremento dei volumi Tax Free del +62% e un aumento delle transazioni del +73%. A guidare la spesa turistica sono i visitatori provenienti da Stati Uniti, Svizzera, Argentina, Albania e Turchia.L'anno si è aperto con il rafforzamento delle partnership strategiche ed è proseguito con una presenza capillare, tra cui, oltre alle tappe di, insieme a un ricco calendario di iniziative pensate per attrarre flussi turistici da mercati sempre più diversificati. L'accordo con Trenitalia ha incluso l'esperienza di shopping nel programma fedeltà CartaFreccia, mentre la partnership con Poste Svizzere ha assicurato una distribuzione capillare di materiali turistici nel Canton Ticino. Sono state inoltre rinnovate le collaborazioni con Air France/KLM e ITA Airways nei loro programmi loyalty (Flying Blue e Volare), così come MeliáRewards e con ACI tramite il circuito "Show Your Card!".I workshop dedicati ai tour operator hanno favorito relazioni commerciali solide e nuove opportunità di incoming, consolidando ulteriormente il posizionamento internazionale della destinazione.L'attività è stata accompagnata da iniziative sul territorio, pensate per presentare Puglia Village come destinazione integrata.: dal mercato DACH – in collaborazione con Michelangelo International Travel – agli operatori albanesi invitati a vivere in prima persona lo shopping nel Village e il patrimonio dell'area in cui è ubicato.Parallelamente,per aumentare il richiamo turistico. Dopo le aperture 2024 di Roberto Cavalli, Momi Fusion Bistrot e Hyperspace Trampoline Parks, nel 2025 sono arrivati nuovi brand tra cui WHAO Italian Food & Design, Legami, Tommy Hilfiger e Tommy Hilfiger Kids. L'offerta di visita è stata potenziata con nuovi servizi, tra cui ristorazioni con menu dedicati, il free shuttle da Bari e proiezioni in lingua originale ogni giovedì presso UCI Cinemas.Il 2025 è stato un anno di svolta per l'incoming turistico di Puglia Village, nel quale abbiamo raccolto i risultati delle azioni svolte negli anni precedenti ed implementato nuove iniziative, tra cui strumenti di comunicazione multilingua e campagne dedicate a nuovi mercati" commenta Annalisa Evangelista, Center Manager di Puglia Village.Con queste azioni, la destinazione non si è limitata a essere un polo commerciale, ma ha evoluto la propria identità in un'autentica esperienza di viaggio, integrata nelle rotte turistiche e capace di dialogare con un pubblico internazionale. Il 2025 ha rappresentato dunque un ulteriore passo nella trasformazione del Villaggio in una meta di riferimento per chi ricerca nel panorama locale uno shopping capace di unire stile, scoperta e qualità.