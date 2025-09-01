«Il Saldo è cultura»: Trani si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto

L'iniziativa "Il Saldo è Cultura", promossa dal Distretto Urbano del Commercio, Comune, Confesercenti e Confcommercio di Trani e realizzata grazie al lodevole impegno profuso dall'associazione culturale "l'Ebanista", oltre che dal D.U.C., volge ormai al termine dopo circa due mesi di successo e si concluderà al 15/09/2025, data di conclusione del periodo dei saldi estivi.



Il progetto, coordinato dal Presidente Vincenzo Posa per conto dell'associazione L'Ebanista, ha trasformato alcune vie e piazze della città di Trani in una galleria d'arte a cielo aperto, riscuotendo un grande apprezzamento da parte della cittadini consumatori e dei visitatori.



Oltre quaranta artisti, tra pittori e poeti, hanno esposto le loro opere in altrettanti esercizi commerciali, creando un connubio virtuoso tra cultura e attività produttive.



L'iniziativa ha dimostrato come l'arte possa uscire dagli spazi convenzionali per raggiungere un pubblico più ampio attraverso la rete degli esercizi di vicinato, arricchendo al contempo l'offerta turistica e commerciale della città.



Il successo della manifestazione ha spinto gli organizzatori a confermare la volontà di proseguire e ampliare eventi artistici simili in futuro.



Un ringraziamento particolare, oltre agli esercenti Aranciviola, Blasi', Cheri, Mister Meccano, Marini, Mirella, Okkiali, Stile vogue, Di Toma Abbigliamento, Atelier Zappatore, La Giostra, Dragonetti - Biancheria Arredo Casa, Jolanda Piccinini

Raffaella Store, Lorusso Shoes, Stuppe Shopping, Scarpetteria Gica, Eterea, Paolo Barracchia che hanno accettato di mettere in mostra le opere degli artisti, va agli assessori Capone e De Mari, a Giuseppe Laurora ed al manager del D.U.C. Mario Landriscina ed alla collaborazione fattiva di Luigi Pappolla di Confesercenti Trani che, visitando gli esercizi aderenti, hanno avuto modo di apprendere dalla viva voce dei commercianti il giudizio positivo sulla iniziativa.



L'obiettivo è quello di continuare a valorizzare i talenti degli artisti, pittori e poeti, non solo di Trani, ma anche delle province di Bari e della Barletta – Andria - Trani, consolidando il ruolo del territorio come Polo Turistico - Culturale di riferimento nella regione.