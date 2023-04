Momenti in fiore al Puglia Village

celebra l'arrivo della primavera e si trasforma in un ampio ed elegante giardino fiorito ricco di colori e profumi tipici del territorio. Dai primi giorni di aprile sino agli inizi di giugno, installazioni floreali e decorazioni pendenti arricchiscono le strade del Villaggio, mentre una stanza esperienziale ricrea l'atmosfera magica di un ricco giardino fiorito.A corollario dell'allestimento diecco un susseguirsi di workshop per adulti e tanti laboratori green per i più piccoli. Si parte la mattina sabato 8 aprile, dalle ore 11 alle 18, con "", una vera e propria caccia alle uova di Pasqua. Una giornata divertente, in grado di coinvolgere tutti i bambini, che si seguiranno un coniglietto dispettoso che ha sparso tanti indovinelli tra le vie del Villaggio, per risolvere i simpatici quiz e ricevere così un dolcissimo premio.Per i più grandi l'intero aprile propone tutti i weekend con il "": un'esplosione di colori e profumi con un corner di fiori e piante allestito nella piazza centrale del Villaggio dalle ore 10 sino alle 21. Sempre da aprile partono i, con l'obiettivo di avvicinarsi al mondo dei fiori usando la creatività: Ilsi potrà imparare a preparare e conservare il prezioso Olio alla lavanda, oltre a preparare saponi profumati con fiori e oli essenziali; ilsarà la volta dei liquori e rosoli, maneggiando erbe e fiori con le loro diverse proprietà e caratteristiche; a, i fiori saranno i protagonisti della preparazione di collane e bracciali a crochet., letture animate e tanto altro, sempre in forma gratuita, nell'idea di rendere speciale l'arrivo della Primavera anche per i più piccoli. Le attività, svolte in collaborazione con, consentiranno di vivere momenti unici e mettere in moto la creatività: la mattina di, dalle ore 11 alle 13, ci sarà la lettura animata "Fata Primavera"; il(sempre dalle 11 alle 13) il laboratorio manipolativo-espressivo sulla primavera porterà i bimbi alla creazione di fiori, farfalle e api con materiali di riciclo; ilsarà dedicato alla Festa della Mamma, con mamme e bambini che festeggiano con foto ricordo istantanee per un momento di felice condivisione.Per laquest'anno il regalo non la renderà solo felice, ma anche più bella, perché in collaborazione con alcuni degli store del Villaggio è possibile regalare una. La festa, però, non finisce mai, con la distribuzione a tutte le mamme del libro "" dell'associazione "", sul tema del rifiorire.Ancora ad, subito dopo pasqua, precisamente, nelc'è aria di festa! Presso il chiosco del Villaggio, di fatti, si potranno acquistare specialicon l'utilizzo di fiori eduli e godere deiorganizzati per l'occasione, in modo da colorare, animare e allietare i pomeriggi degli adulti nel Villaggio.Venerdì 2 giugno, arte, poesia e bellezza si fondono per chiudere con una sorpresa la primavera di Puglia Village. Basterà lasciarsi stupire da uno spettacolo a ritmo di poesia tra le vie del Villaggio, con in regalo una copia del libro "" dell'associazione culturale "".