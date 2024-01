Puglia Village, a Molfetta quattro giorni di felicità

Quattro giorni di felicità, quattro giorni di leggerezza, quattro giorni da prendere al volo. Tutto da, doveci sono i. Una nuova chiamata al periodo dei saldi, che nel Villaggio in riva all'Adriatico sono sempre più convenienti.Intanto, la magia del ghiaccio incontinuerà a emozionare. Nella piazza principale del Villaggio si potrà pattinare sulla meravigliosaben oltre il 31 gennaio, come inizialmente previsto, grazie alla grande richiesta di questi giorni. Una pista speciale, completamente inclusiva, che consente l'accesso ai disabili in carrozzina, collocandosi così come seconda pista di pattinaggio sul ghiaccio in Italia con questa importantissima peculiarità. Una pista molto frequentata, grazie anche all'innovativo percorso che abbraccia le bellissime aiuole del Village.Per scoprire tutte le novità di Puglia Village è possibile visitare il sitoe seguire i canali social