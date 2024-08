Quando i bambini insegnano il rispetto per l’ambiente: una galleria di messaggi e disegni in riva al mare

Per la serie "i bambini insegnano agli adulti". Disegni e appelli di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente, attaccati al corrimano della discesa al mare, tra la Baia del Gruccione e la seconda spiaggia. Una bella iniziativa partita proprio dai più piccoli.«Ritengo sia davvero emozionante – ha dichiarato la Presidente della sezione cittadina di Legambiente, Cristina Monterisi - vedere questi gesti che partono dal basso, in questo caso dai bambini e dalle bambine della nostra Città. Qui possiamo constatare una differenza di approccio: i bambini sono molto legati al contatto con la natura, invece, assai spesso, noi adulti tendiamo a distaccarci da essa, prediligendo elementi artificiali, costruzioni, auto di lusso. Comprendono più di noi, probabilmente, anche l'importanza di tutelare il territorio, dimostrando maggiore sensibilità. Belle iniziative come questa – ha aggiunto Cristina - ci incoraggiano ad andare avanti come volontari e ripagano così tutti i nostri sforzi. Siamo quasi a settembre e si avvicina l'iniziativa "Puliamo il mondo". Invitiamo, pertanto, - ha concluso - bambini e adulti della nostra Città ad unirsi a noi per una giusta causa: contribuire ad un mondo migliore».A proposito della Baia del Gruccione, Legambiente si impegna, inoltre, a vigilare su eventuali lavori di messa in sicurezza dell'area perché, come da normativa vigente e giurisprudenza consolidata, venga tutelata e preservata la presenza del gruccione.