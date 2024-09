Quel pezzetto di arcobaleno in una fredda giornata di fine estate...

E in un cielo impetuoso di nuvole, quasi stracciato qua e là da pezzi di azzurro cupo, plumbeo, in continuo mutare, spinto dalle raffiche di vento che hanno battuto la costa, è apparso d'improvviso un pezzetto di arcobaleno, piccolo ma brillante in un modo esagerato, quasi fosforescente. In città non è caduta pioggia, ma evidentemente nel mare sì, è i raggi del sole vi si sono infranti a nostra insaputa regalando questa delizia allo sguardo.In questa domenica che fino a due giorni fa si sperava potesse regalare una di quelle giornate di settembre in riva al mare, da Colonna fin verso la seconda spiaggia , con un'altra pasta al forno estiva, come si usa fare qui, e invece ha reso gelide anche le gare del Triathlon, questo piccolo regalo al tramonto magari ci dice che il tempo così rigido durerà solo per qualche giorno e l'estate non è ancora finita, che tornerà il sereno e potremo tornare a goderci il settembre che a Trani è così piacevole.L'arcobaleno è apparso poco dopo le premiazioni delle gare di questo pomeriggio, del TriathloTrani, rese, c'è da dire, oltremodo suggestive con lo sfondo di questo cielo così variegato di azzurri e blu, come fosse più vicino al mare: un premio per tutti i partecipanti, allo sport, alle belle iniziative che arricchiscono la città e la comunità. E anche se le condizioni sono avverse... Mettendosi in gioco si vince, sempre.