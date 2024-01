Il fotografo tranese Pierpaolo Fornelli trionfa al Tokyo International Foto Awards

La Città di Trani si veste di orgoglio per il suo cittadino, il talentuoso fotografo, che ha conquistato il secondo posto nella categoria Ritratto e una menzione d'onore nella categoria Street Reportage al. Questi prestigiosi riconoscimenti pongono Fornelli sotto i riflettori internazionali, mettendo in luce il suo straordinario talento nel catturare emozioni e storie attraverso l'obiettivo della sua macchina fotografica.Ma questi ultimi successi non sono che l'apice di una lunga serie di riconoscimenti che Fornelli ha accumulato nel corso degli anni. Tra i suoi trionfi precedenti, spiccano il Gold Awards, Silver Awards e Bronze Awards nella categoria Still Life al, seguiti dall'Honorable Mention nella categoria street photography alLa sua abilità nel catturare la bellezza e la complessità della vita quotidiana è stata ulteriormente sottolineata dalla nomina adall'INTERNATIONAL ART PHOTOGRAPHY Festival di Lishui nel 2019. Un riconoscimento che attesta il valore universale della sua arte e il suo contributo nel promuovere la cultura fotografica italiana oltre i confini nazionali.Le vittorie non si sono fermate qui. Nel 2020, Fornelli ha ottenuto la Honorable Mention nelle categorie fine art special effects e fine art still life al, consolidando la sua posizione come uno dei fotografi più talentuosi e innovativi del panorama internazionale.Il 2023 ha portato un altro prestigioso incarico per Fornelli, che è stato nominatocon la collettiva Risvolti al. Una mostra che ha contribuito a consolidare i legami culturali tra Italia e Albania attraverso la lente unica e affascinante di Fornelli.Ilè il culmine di un percorso dedicato all'eccellenza fotografica, e la vittoria nelle categorie Ritratto e Street Reportage è un riconoscimento ben meritato per la sua passione e dedizione. L'evento non solo premia il suo talento, ma offre anche a Fornelli una piattaforma eccezionale per presentare il suo lavoro a un nuovo pubblico e connettersi con la vibrante comunità creativa di Tokyo, Giappone.In un mondo sempre più connesso attraverso l'arte e la cultura, il successo diè una testimonianza del potere universale della fotografia nel trasmettere emozioni, raccontare storie e creare connessioni oltre i confini geografici.