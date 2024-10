Scatti di Scena, nel weekend un cicerone d'eccezione: Cosimo Mirco Migliocca

Il fotografo di scena di fama internazionale Cosimo Mirco Magliocca sarà cicerone d'eccezione per la sua personale "Scatti di Scena. Quando l'arte fotografica incontra il palcoscenico", visitabile a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani fino al 10 novembre. Lo stesso autore illustrerà al pubblico la mostra che celebra la sua illustre carriera. Per l'occasione, il Centro culturale polifunzionale della Città di Trani sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024 sarà aperto straordinariamente dalle ore 10:00 alle ore 19:00 per le visite guidate con l'artista, con due turni nelle rispettive giornate, alle ore 10:00 e alle ore 17:00.Dal 1° ottobre il Palazzo in via Beltrani 51 è aperto dal martedì alla domenica con orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (ultimo accesso: ore 17:00). Per le visite guidate è necessaria la prenotazione al numero 0883/500044 o email: info@palazzodelleartibeltrani.it.Il ticket di accesso (6,00 euro) comprende la visita alle collezioni della Pinacoteca "Ivo Scaringi" ed alla mostra "Scatti di Scena" con la visita guidata da Cosimo Mirco Magliocca per le giornate di sabato e domenica prossimi.«Il mio progetto della mostra fotografica "Scatti di Scena" - dichiara Magliocca - mira a mettere in risalto il ruolo fondamentale del fotografo di scena nell'immortalare l'essenza di una performance artistica. Attraverso le immagini, intendo comunicare non solo l'azione, ma anche l'atmosfera, le emozioni e il messaggio dell'opera, rispettando e valorizzando il lavoro di attori e del team. Il portfolio non si limita a documentare eventi, ma racconta storie ed emozioni autentiche, seguendo principi specifici che elevano il lavoro del fotografo a una forma d'arte».Pugliese d'origine, nativo di Barletta, Magliocca ha scoperto la sua passione per la fotografia durante l'adolescenza. Trasferitosi a Parigi nei primi anni '90, ha trovato ispirazione nella Ville Lumière, diventando fotografo di scena per la Comédie Française e l'Opéra National de Paris con collaborazioni decennali. Le sue immagini, più che semplici documentazioni, sono raffigurazioni artistiche che catturano la sensibilità poetica degli artisti sui palcoscenici più prestigiosi. La sua collaborazione con il Théâtre du Capitole de Toulouse e il Teatro dell'Opera di Digione ha consolidato la sua reputazione come testimone visivo delle arti sceniche. Il direttore del Teatro du Capitole a Tolosa gli affiderà i reportages delle proprie creazioni d'opera, successivamente il direttore dell'opera di Dijon lo convoca per propri servizi fotografici per il Grand Theatre e l'Auditorium, un tributo alla sua capacità di immortalare la magia del teatro e dell'opera. Altre collaborazioni ed esposizioni continuano nei più grandi teatri del mondo.«La mostra "Scatti di Scena" al Palazzo delle Arti Beltrani a Trani - sostiene il Maestro Magliocca - offre un'opportunità unica di immergersi nel magico mondo del teatro attraverso immagini che parlano di emozione, passione e creatività. Ogni scatto è un'interpretazione visiva di momenti che altrimenti svanirebbero, congelando l'atmosfera e l'intensità delle performance. Nella mia opera il teatro prende vita non solo sul palcoscenico, ma anche attraverso l'obiettivo di chi sa cogliere l'essenza di queste storie. Le immagini raccontano non solo di attori e scene, ma anche di emozioni condivise, di attimi di tensione e di gioia. Un viaggio indimenticabile tra luci e ombre, dove il teatro si fa arte visiva. Palazzo Beltrani è il palcoscenico perfetto per queste opere, creando un connubio tra arte e cultura».L'esposizione contempla, oltre agli scatti di scena, alcuni dei quali vincitori di premi prestigiosi come "Rusalka" – foto scattata per l'Opéra National du Capitole de Toulouse, vincitrice dell'International Festival Around The World 2022, anche una sezione "Creazioni" nella quale campeggiano l'opera "Rinascita", creata presso lo studio Galery di Parigi con la collaborazione di Xavier Grobert direttore della fotografia ad Hollywood, California; "Tra le pieghe del denaro" o "La Disputa", anch'esse vincitrici di premi internazionali.La mostra, allestita nel piano nobile del Centro culturale polifunzionale della Città di Trani dal 6 settembre al 10 novembre 2024 (dal martedì alla domenica con orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 18:00, ultimo accesso alle ore 17:00) e curata da Angela Vitrani, è un'occasione imperdibile per ammirare il talento di un artista che continua a definire la fotografia di scena contemporanea.«È stato entusiasmante - sottolinea la dott.ssa Angela Vitrani, curatrice della mostra - far dialogare ed armonizzare tra loro le opere di un grande maestro della fotografia di scena teatrale internazionale; è stato appassionante giungere ad un'armonia finale, ad una vera e propria esaltazione di emozioni. Fin dalla progettazione della mostra ho voluto considerarla come un vero e proprio teatro in cui tutti potessero essere e sentirsi protagonisti: le opere esposte, l'artista, il pubblico, il curatore, il luogo espositivo, in modo che potessero manifestarsi in maniera evidente gli effetti culturali ed estetici dell'arte. La mostra si presenta come un contenitore di idee, progetti, esperienze, valori estetici e storie. Come curatrice – chiosa la Vitrani - considero quest'esposizione un'opera d'arte, nel senso letterale della parola, in quanto sintesi perfetta del pensiero artistico di Cosimo Mirco Magliocca».L'esposizione rientra nella programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, contenitore culturale polifunzionale della Città di Trani, realizzata dall'Associazione delle Arti con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, l'intervento della Regione Puglia, il PACT Polo Arti Cultura Turismo della Regione, Piano straordinario 2022 "Custodiamo la Cultura in Puglia" - Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale L.R. 40/2016, art.15, comma 3 e il Teatro Pubblico Pugliese.Biglietto: ticket intero 6,00 euro, ridotto 4,00 euro (per minori, studenti, docenti, over 65). È possibile acquistare il biglietto anche con carta del docente e carta di merito. I biglietti sono disponibili direttamente al botteghino di Palazzo Beltrani in via Beltrani 51 a Trani (BT). Il ticket include la visita alle collezioni della Pinacoteca Ivo Scaringi.Per info: 0883.50.00.44 e www.palazzodelleartibeltrani.it