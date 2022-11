Rassegna organistica questa sera nella chiesa di Santa Teresa

Domenica 20 novembre alle ore 19 nella chiesa di Santa Teresa, l'Arciconfraternita Ss. Addolorata ospita la 2ª Rassegna Organistica Itinerante Internazionale 2022 con un concerto per organo dal M° Daniele Facciorusso e per sassofoni del Dama Saxophone Quartet dei Maestri Angelo Riccardo (sax soprano), Melanie Armillotta (sax tenore), Angelo Iatesta (sax baritono) e Daniele Facciorusso (sax contralto). La prima parte del concerto è dedicato al prezioso organo barocco della chiesa di Santa Teresa e saranno eseguiti brani di G.B. Ferrini, G. Frescobaldi, T. Merula, J.S. Bach, G. Valeri. Nella seconda parte sarà protagonista il DAMA Saxophone Quartet che eseguirà il Quartetto di sassofoni in Sib maggiore op. 109 di A. Glazunov. La Rassegna Organistica Itinerante Internazionale 2022 ha il sostegno del Ministero dei beni e delle attività culturali.