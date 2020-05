Regione: un fondo straordinario di 3 milioni per assegnatari case popolari, 4.400 solo nella Bat

La Giunta regionale ha approvato un fondo straordinario di tre milioni di euro per le Agenzie Regionali per la Casa e l'Abitare finalizzato a sostenere gli assegnatari di alloggi popolari in difficoltà nel pagamento del canone di locazione e degli oneri condominiali a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Inoltre, è stato deciso che le Agenzie non applicheranno interessi di mora nelle ipotesi di ritardati pagamenti da parte degli assegnatari e che le procedure di sostegno saranno celeri e semplifica te."Si tratta di un intervento mirato – dichiara l'Assessore regionale alle politiche abitative Alfonso Pisicchio - per dare una risposta immediata ad un problema economico e sociale offrendo agli inquilini in difficoltà delle soluzioni reali. Soluzioni condivise da tutti i soggetti istituzionali al fine di alleviare il disagio che molte famiglie pugliesi stanno vivendo in queste ultime settimane. La misura è di particolare rilievo perché fornisce in modo certo alle ARCA dei contributi finanziari aggiuntivi che andranno a coprire le mensilità da marzo a maggio 2020 per tutti gli assegnatari che hanno subito una contrazione delle proprie disponibilità in seguito all'emergenza coronavirus. Questi 3 milioni di euro sono un'ulteriore iniezione di liquidità che la Regione Puglia immette nel sistema per garantire il diritto alla casa".L'Arca Puglia Centrale, sul territorio della Provincia BAT, è proprietaria di circa 4.400 alloggi occupati da quasi 10.000 persone nelle città di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e Trani, un territorio variegato dal punto socioeconomico che insiste su un territorio con una superficie complessiva di circa 1.300 kmq."L'intervento – afferma l'Amministratore Unico dell'ARCA Puglia Centrale Giuseppe Zichella - riconosce l'esclusione dal pagamento del canone per le famiglie assegnatarie di alloggi ARCA maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria"."Con questa manovra - aggiunge Zichella - la Regione Puglia contribuirà a riconoscere i minori incassi da affitti,registrati dalle Agenzia ARCA della Puglia, realizzando un intervento a difesa del reddito di quelle famiglie allo stremo, che occupano alloggi popolari, già provate dalla crisi finanziaria causata dall'epidemia da COVID 19".