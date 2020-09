Riaprono le scuole a Trani, ecco cosa succede in caso di febbre e sintomi

Oggi suonerà la campanella nelle scuole di Trani, anche se in altre città pugliesi l'anno scolastico è già iniziato la scorsa settimana. Diverse le difficoltà riscontrate tra mascherine e ingressi contingentati. Ma uno dei dubbi più grandi riguarda il da farsi in caso di sintomi Covid a scuola o fuori e di come gestire la situazione. A chiarire ogni dubbi è arrivata il 24 settembre una circolare del Ministero della Salute.Stando a quanto scritto nel documento, in caso di febbre e sintomi assimilabili al Covid il primo passo è rivolgersi al pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale, che valuterà il caso decidendo o meno per il tampone, sia che febbre e sintomi si siano verificati a scuola, sia nel caso in cui alunno o operatore abbia riscontrato i problemi a casa.In caso di tampone positivo: «Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l'effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l'uno dall'altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell'isolamento e l'inserimento in comunità. L'alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all'ingresso o rientro in comunità». Si provvederà inoltre alla sanificazione eventuale della scuola e verrà contattato il responsabile Covid della Asl che valuterà il da farsi caso per caso.In caso di negatività, invece, e quindi di malattia altra dal Covid si potrà rientrare una volta guariti su indicazione del pediatra o del medico.