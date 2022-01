Rifunzionalizzazione di Palazzo Carcano, Ferri: «Continuiamo a credere in quella lungimirante visione dell'amministrazione Tarantini»

Il progetto di rifunzionalizzazione di Palazzo Carcano, vincitore del concorso di progettazione bandito dall'Agenzia del Demanio, direzione di Puglia e Basilicata, ha creato un ampio dibattito politico nelle ultime ore. Ad esprimere la propria opinione c'è anche il consigliere di centrodestra Andrea Ferri che dichiara: «A questo punto per non dar fastidio alla nuova "opera" edile si potrebbe pensare di abbattere Palazzo Torres e Cattedrale. Provocazioni a parte resto fermamente convinto che un'area per l'edilizia giudiziaria è prevista dal Pug, lo stesso Ministro Cartabia l'ha ribadito in Senato quando ha presentato i progetti inseriti nel recovery plan. Continuiamo a credere in quella lungimirante visione dell'amministrazione Tarantini».