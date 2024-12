Ritrovata la statua del pastore: era stata abbandonata in contrada Sant'Angelo

È stato un cittadino a chiamare il comando della Polizia locale per segnalare che sul marciapiede di contrada Sant'Angelo "c'era una statua di un presepe" : accorsi sul posto si è accertato che si trattava proprio del pastore trafugato due giorni fa dal presepe in Piazza Libertà, e per il quale è proprio 20 minuti prima del ritrovamento l'assessore Cecilia di Lernia aveva rivolto a nome di tutta la cittadinanza sulla sua pagina fb un "ravvedimento silenzioso " del colpevole di questo gesto increscioso nei confronti di tutta la comunità cittadina. Grande gioia espressa dalla stessa assessore con un post successivo e che riportiamo integralmente (insieme al precedente) e ovviamente di Carlo Scarcella, ideatore progettista del presepe e del presidente di Trani Soccorso Andrea Fasciano, : ma in realtà di tutta la comunità cittadina, con un segno di ravvedimento in questo periodo di Natale. La statua in questi minuti viene riposizionata in piazza della Libertà ed è pronta insieme alle altre per la inaugurazione ufficiale del presepe che avverrà il 23 dicembre Come da tradizione"Già … sottratta da ignoti una statua del bellissimo presepio in Piazza Libertà. Certo, come più e più volte ribadito, la piazza e le strade limitrofe di accesso sono tutte monitorate dalle telecamere della polizia locale che da ben due anni sono state messe in rete con tutte le stazioni delle forze dell'ordine della nostra città.Tali telecamere sono visionate in tempo reale e costantemente dalle forze dell'ordine che "vedono" tutto quello che "vede" la centrale della polizia locale.Le immagini di quella notte sono state "fermate" dal comando e sicuramente daranno il loro apporto.Ma non è questo il dato rilevante.Vi sono beni che non appartengono solo a chi ne detiene la proprietà ma la titolarità è di tutta la comunità.E questo è il caso di questa meravigliosa opera realizzata da Carlo Scarcella ed Andrea Fasciano. Ed è per questo che la comunità tutta ne chiede la ricollocazione "silenziosa a notte fonda".Si può sbagliare per una moltitudine di ragioni.E nessuno può giudicare se non gli organi preposti.Ma tutti possono apprezzare "il ravvedimento silenzioso" … serve solo un gesto che pur piccolo possa essere apprezzato da tutti i cittadini.Sarebbe questo sicuramente il gesto più significativo di questo Natale."Ritrovata.Ora in via Sant'Angelo. Segnalata da un cittadino che ringraziamo e che l'aveva vista per strada. Gli agenti della polizia locale della nostra città l'hanno appena recuperata e provvederanno alla restituzione.Solo qualche minuto fa avevo chiesto a nome dei cittadini tutti un ravvedimento silenzioso che è avvenuto quasi contemporaneamente.Grazie. Questo è il segno più bello di questo Natale".