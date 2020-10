Rocambolesco incidente in via Papa Giovanni, un’auto ribaltata

Per fortuna non ci sono feriti gravi. Sul posto le forze dell’ordine

"Un miracolo", l'ha definito la donna che viaggiava accanto al marito alla guida di una Fiat 500 coinvolta nel incidente avvenuto intorno alle 19:45 all'incrocio tra Viale Papa Giovanni XXIII e via Santo Spirito. Una giovane donna a bordo della sua Yaris Toyota viaggiava a velocità sostenuta lungo Viale Santo Spirito e guadagnava l'incrocio senza dare la precedenza alla Fiat 500 che proveniva da viale Papa Giovanni XXIII. Inevitabile l'impatto talmente violento da aver procurato e gravi danni alla Fiat 500 e il ribaltamento della stessa Toyota Yaris. Illesi tutti , per fortuna. La conducente della Yaris è immediatamente uscita dal finestrino dopo l'impatto e il ribaltamento dell'auto dal finestrino. Illesi anche i due occupanti la 500, salvo alcune contusioni. Un grande spavento per tutti dunque con danni limitati solo alle autovetture . Pressoché immediati i soccorsi , che non hanno rilevato necessità di ricoveri per accertamenti; e immediato l' intervento e i rilievi delle forze dell'ordine.