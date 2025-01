Rosa e Renato : trentacinque anni fa una tragedia che laceró il cuore di Trani

Lei, Rosa,era davvero una Rosa.Un fiore sbocciato ,fresco,incantevole.viso pulito ,con due occhi enormi,laghi di purezza, cristallini,trasparenti.come l'animo che raccontava la limpidezzadi un cuore buono.mi ha insegnato a"sentire", osservando.Lui,Renato, con un viso sempre allegro,sempre (quasi) stupito ,un poco impunito (!) con le parole onestà e generositàstampate in volto.sempre sempre sempre.Mi ha insegnato l'ironia che si diverte divertendo.Non quella sagace ,che distrugge,o pretestuosa che demolisce.quella bonaria, che alleggerisce e sfronda i momenti,gli ambienti più difficili,inquietanti.Loro,da raccontare.Erano due ragazzi,che siamavano e si facevano amare.Erano stati compagni di scuolae si erano ritrovati anni dopo-con stupore-innamorati ,per incominciare un nuovo percorso di vita insieme.breve,troppo.ma infinitamente felice". (continua)È l'incipit di uno scritto che per caso ho letto sul blog personale di: quasi una ballata in poesia che il 3 gennaio ha dedicato ai suoi amici fraterni, i due giovani a cui un incidente stradale strappó un futuro che avevano cominciato a costruire insieme solo tre mesi prima, in una gioiosa festa di nozze. E la mente si è catapultata in un frammento di attimo in quel 5 gennaio di trentacinque anni fa, un giorno d'inverno in cui il freddo entró violento fin dentro le ossa di questa storia triste. La storia di una Città è anche questa, fatta di eventi lieti, sensazionali, ma anche di laceranti tragedie. Non c è classifica tra i dolori di una comunità, specie quando riguardano bambini o giovani, ma quell'incidente stradale del 3 gennaio costituì davvero uno strappo violento, feroce, in quelle feste di Natale ancora in corso, in quella Trani vestita di luci e addobbi che al passaggio del corteo funebre fatto di sguardi sbarrati e increduli, come a cercare d'intorno l'appiglio al risveglio da un incubo, apparvero lacrime di un'atmosfera irreale, come nelle sequenze di un film a rallentatore in un silenzio fatto di dolore tagliente, crudo. Tanti, tanti amici avevano Rosa e Renato e Antonella Lagioia, che riversa bagliori della sua anima bella in un blog personale, rivive ogni anno quel tre di gennaio alle tre del pomeriggio il velo del tempio che rinnova il suo squarcio, perché Dio sulla croce si fece Uomo nel dolori e nelle morti di ogni creatura, su un nuovo Golgota che è "il gomito del porto, il marciapiedi dirimpetto al Palazzo degli Statuti Marittimi,seduta a quel muretto. Il nostro muretto, di tutto un gruppo di amici[.........] .Poi mi volto,guardo verso l'ansa quieta del mare ad occhio chiaro, chissà per come, chissà perché io mi aspetto che siano là. Ciccino,Ciccina. Dentro qualche barca che si dondola,a cavalcioni di un'onda...e rido, solo a pensarci, rido. A Ciccino piaceva andare in barca, a Ciccina il mare. che ogni tanto, insieme. andavamo a guardare". Le cose che restano, scrive Antonella, la bellezza delle anime di quei due giovani, la loro generosità verso il prossimo e la comunità, il loro sorriso contagioso, i ricordi belli e quelli, terribili, di quei giorni che precedettero l'Epifania. Le cose che vanno raccontate, perché la memoria è un bene che va trattato con cura e amore per chi c'era e per le giovani generazioni, che sappiano che per essere impressi nel cuore di una comunità basta cercare di costruire, nel proprio piccolo, il meglio che si possa offrire; perché poi la memoria è come il Paradiso che scende in terra con le persone che hanno innescato scintille nel cuore di chi hanno amato e di chi li ha amati. Per chi scrive, il ricordo è in quella visita in parrocchia al ritorno dal viaggio di nozze, in uno degli incontri guidati da Padre Enrico Moscetta, festeggiati con gioia, diventati più belli di prima nella loro semplicità perché vestiti di una felicità che sbrilluccicava da quegli occhi sempre sorridenti e lieti. E poi in quello stridere del dolore nelle strade di Natale, una storia che si ripete, oggi, in clamori di luci e illusoria felicità a due passi da guerre e stragi in corso, dove al freddo e al gelo neanche i Gesù bambino si salvano più. La memoria serve anche a questo, a ricordare quanto preziosa sia la vita e non vada sprecata. Quell'Amore di Rosa e Renato, reciproco e rivolto al prossimo nelle loro instancabili attività solidali, è "una cosa che resta". Ricordarlo è balsamo e cura e ispirazione per ciascuno di noi.(che fu loro amica e lo sarà per sempre)in chiosa dedica ai nipoticui consegna la memoria diRenato e Rosa"tre gennaiomillenovecentonovantacon la paura,tanta,che tutto fosseveroper davvero e io non ci capivodove si fosse smarritoIddio.(forse con me,che mi sentivotradita dalla vita,al buio)nodo in golail rimpiangere secco.quest'oggidi tosse e singhiozzidove ci si stropiccia e assopisce.mi sono già vista. nella specchieradove mi incontro passando, nelle oredi questo pomeriggio. a convegnocon me alle tre del tre anchequest'anno, io.ci sono.voi pure.sempre giovani.Rosa,Renato e Te insieme.per sempre"la voce che qui ascolto è ancoravostraoltre il gomito del portodentro alle ondeperchè vostro chiamo il nomeche sorrisi sono e sietelo spazio dove io vi credoe -come state (?)vivi ancoraveramente ?-eccomi quaanno dopoun anno al passoscusandomi,se non riesco ad ostacolarele lancettese non posso cancellare dalgiornale delle fotoil sangue cheè stampato sulselciatoeccomie chiedo scusase il sorriso che riescea frantumareil peso dei pensierisrotolala miccia dei misteridella vitache esplode enon sempre trova il bandolo deldestinoa terra siedoper fare a morsii miei piccoli ricordiguardandoun topolino che correverso i buchidel formaggioostaggiodi questo tempodi telefonisempre in mano.(ciao, ehi voi?! ci risentiamo?)