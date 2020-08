Sabato a Bisceglie inaugurazione del comitato elettorale di Filippo Caracciolo

Inizio alle ore 19 in via Imbriani 99

Sabato 29 agosto, alle ore 19, a Bisceglie in via Imbriani, 99, sarà inaugurato il comitato elettorale del consigliere regionale Filippo Caracciolo a sostegno del Presidente Michele Emiliano.Parteciperanno il viceministro dell'economia e delle finanze Antonio Misiani e il vice segretario provinciale vicario del PD Lorenzo Marchio Rossi, nonché amici e simpatizzanti.Durante l'incontro si approfondiranno i programmi e i temi attuali per la ripresa socio-economica e della sicurezza delle nostre comunità.Su questi argomenti è stato invitato a intervenire il Segretario Generale Nazionale del Siap dottor Giuseppe Tiani.