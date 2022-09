Sabato al DF Theatre sarà Deejay Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso

Le melodie ed i protagonisti che hanno scritto la storia del passato e del presente del clubbing in Italia non sembrano volersi arrendere al passare del tempo. È così che nasce il DeeJayTime, un format che prende vita dallo storico programma radiofonico, vera e propria "mecca" degli utenti della nightlife targata anni 90. Il popolare programma radiofonico oggi è un format tra i più richiesti dalle più importanti e celebri realtà del clubbing sopravvissute al cambio generazionale, al modo di vivere la notte ed alle conseguenze che la pandemia ha portato. Tra queste realtà sopravvissute annoveriamo il DF THEATRE, prima noto come Divinae Follie.Il celebre locale biscegliese è stato rilevato da una nuova società che, nonostante i tanti ostacoli relegati al momento storico, ha rilanciato la nightlife pugliese con l'obiettivo di ridare linfa e vitalità ad una regione che ha sempre rappresentato un punto di riferimento del settore prima che la regione esplodesse dal punto di vista turistico. Ed è così che sul palcoscenico del rinomato locale, sabato 24 settembre si esibiranno i migliori interpreti di quel filone che, a distanza di anni, fa ancora da trend setter.Albertino, Molella, Prezioso e Fargetta i protagonisti di uno show che abbraccia tre generazioni e che continua in una missione quasi impossibile: far ballare gente di ogni età ed estrazione sociale senza alcuna distinzione, come se da una parte il tempo si fosse fermato mentre dall'altra inesorabilmente scorre. La mission, come da sempre, rimane quella di cui gli imprenditori pugliesi sono più capaci: emozionare, divertire, stupire ed educare musicalmente i più giovani ad una cultura sana del divertimento, in un settore spesso vessato se non proprio demonizzato dall'opinione pubblica.