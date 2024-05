L' aurora boreale infiammerà anche il cielo di Trani? Atteso stanotte il "picco" del fenomeno

Se le previsioni avranno ragione si potrà dire che questo weekend nel cielo di Trani - tra Frecce Tricolori di giorno e aurore boreali tra la sera e la notte - se ne saranno viste di tutti i colori. Ma restiamo cauti, anche se i siti scientifici ritengono alta la probabilità che dalla serata fino a notte fonda tra l'una e le due la tempesta magnetica del sole potrà provocare un fenomeno simile a quello dell'aurora boreale che ha letteralmente infiammato i cieli anche in tutta Italia da Nord a Sud, fino in Puglia, dove il cielo, dal Gargano al Salento, si è tinto di straordinarie tonalità di rosso e rosa.Le previsioni dunque promettono bene. Infatti è importante sapere che con le aurore polari si va ad ondate e non sono costanti. Non si ha un "picco massimo", ad ogni arrivo di un CME (prima il fronte e poi il bulk, il cuore centrale) la tempesta sale di grado. Bisognerebbe vigilare finché si resiste e attendere, l'aurora boreale potrebbe esplodere all'improvviso!Il fenomeno che ha colorato i cieli d'Italia nella serata di ieri, venerdì 10 maggio, è dovuto ad una forte tempesta geomagnetica che ha colpito la Terra, provocando lo spettacolo delle aurore anche a basse latitudini. C'è da dire che essendo stata fotografata a Bisceglie è possibile che sia apparsa anche nel cielo di Trani, ma evidentemente eravamo tutti a dormire: l'annuncio di una nuova possibilità, di una seconda chance, magari ci terrà vigili a partire dalle 22, pronto a riempirsi gli occhi di questi rosa e rossi intensi che hanno abbagliato migliaia di persone per la prima volta da queste parti.Foto Nunzio Micale @astro_gargano