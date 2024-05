Conferita la Cittadinanza Onoraria di Trani all' Aereonautica Militare

Un emozionato Amedeo Bottaro ha conferito a nome del Consiglio Comunale la Cittadinanza Onoraria alla Aereonautica Militare nella persona del generale Luca Goretti, comandante di Stato Maggiore.Un conferimento deciso nel Consiglio Comunale all'unanimità dello scorso aprile "con gratitudine e riconoscenza" per il servizio svolto da questa prestigiosa realtà militare italiana in occasione della esibizione delle Frecce Tricolori dell'11 maggio. "La cittadinanza onoraria è un'attestazione di stima nei confronti di questi uomini e queste donne che in silenzio stanno dando lustro al nostro Paese, ha dichiarato il generale Goretti:" Viviamo un momento particolare dove le crisi internazionali richiedono attenzione, presenza, e intelligenza. Stiamo agendo in maniera attenta, orgogliosamente fieri di rappresentare l'Italia e il modo di essere italiani per portare la pace dove serve. Andremo avanti anche in questo nuovo secolo per garantire la libertà con la sorveglianza nei cieli con lo stesso spirito di sempre. Ringrazio tutti per questa vicinanza: la pattuglia acrobatica è espressione della passione con cui viene compiuta la propria missione, per questo sono importanti vicinanza, affetto. Una pacca sull spalla, il sorriso di un bambino o di chi ci incontra per strada ci rende orgogliosi , sono il miglior segnale che stiamo facendo bene. Saremo sempre pronti a dare il massimo ogni volta in cui l'Italia ha bisogno di noi".