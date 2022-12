Salvaguardia ambientale: quale ruolo giocano luce e gas da fonti sostenibili?

Le rinnovabili in Italia e gli obiettivi UE sulle energie provenienti da fonti sostenibili

Sardegna: il laboratorio d'Italia per le rinnovabili

Lerilasciate nell'ambiente dai paesi dell'Unione Europea stanno diminuendo, con una tendenza di riduzione progressiva che dura ormai da trent'anni.È quanto messo in evidenza dal report dell') dedicato alla quantità di emissioni di gas a effetto serra rilevate sul territorio dell'Unione tra il 1990 e il 2020. In particolare, nell'intervallo di tempo preso in considerazione la diminuzione è stata pari aled è proseguita anche nel 2021, quando la riduzione di emissioni rispetto al 1990 si è attestataL'EEA inoltre segnala come l'80% delle emissioni climalteranti sia riconducibile all'anidride carbonica rilasciata nell'atmosfera, mentre appena l'11% al metano e il 6% al monossido di azoto. Per quanto riguarda i settori più inquinanti,, l'agricoltura per il 10,55% e l'industria per il 9,10%.È evidente ilnel contenimento delle emissioni di CO2, infatti l'EEA indica proprio l'aumento di utilizzo di queste fonti sostenibili per la produzione di energia come una delle principali cause della diminuzione delle emissioni di carbonio nell'UE negli ultimi anni.D'altronde, al giorno d'oggi sempre più italiani si orientano verso fornitori di luce e gas prodotti da fonti sostenibili come, digital energy company che, tra le sue offerte competitive e trasparenti, include anche l'energia green per la casa.Secondo i dati di Terna , le energie rinnovabili continuano a crescere in Italia e occupano un ruolo sempre più importante nella copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica. Tra le fonti in crescita c'è l'energia solare fotovoltaica, mentre sono risultati in calo l', a causa della riduzione dei bacini idrici, e l'per la scarsa ventosità degli ultimi mesi.Aumenta anche l'installazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attesa degli effetti delle nuove misure di semplificazione previste dal governo per accelerare laOggi, infatti, la spinta verso le rinnovabili è particolarmente intensa, non solo per la salvaguardia ambientale e la riduzione delle emissioni di gas serra, ma anche per l'e la diminuzione della dipendenza dal gas russo.In ogni caso, l'Italia deve anche garantire il, sia i target di medio termine previsti per il 2030 sia quelli di lungo termine per la neutralità climatica entro il 2050.In particolare, l'Unione Europea ha da poco varato il, attraverso il quale vuole accelerare l'abbandono dei combustibili fossili, un piano che prevede ilOggi in Italia, nonostante la costante crescita, questa percentuale è di circa il 20%, quindi sarà necessariola quota di energia prodotta da fonti sostenibili nei prossimi 8 anni. Come ha sottolineato anche il presidente di Elettricità Futura, Agostino Re Rebaudengo, per il comparto elettrico italiano ciò significherà doverSi tratta di un obiettivo, ha sottolineato ancora Re Rebaudengo, che potrebbe portare il nostro Paese a produrre l'84% di energia da fonti sostenibili come il fotovoltaico, l'eolico e l'idroelettrico,Per ottenere la massima sostenibilità ambientale è necessariocome il petrolio, il carbone e il gas. Proprio quest'ultima fonte energetica è quella più problematica, considerando che oggi ricopre un ruolo fondamentale.Ecco perché bisogna da un lato, per poi coprire questo fabbisogno energetico con energia provenienti da fonti rinnovabili.Questo processo viene chiamatoed è al centro di una serie diche potrebbero rendere l'isola il laboratorio d'Italia per la transizione energetica.La Sardegna, infatti, è rimasta indietro nel processo di metanizzazione, come dimostra il consumo di energia elettrica pro capite più alto in Italia in ambito domestico, pari a 1,38 MWh l'anno, senza trascurare l'come il vento e la radiazione solare.La Regione sta quindi sostenendo una serie di progetti rivolti a, in particolare avvalendosi di fotovoltaico ed eolico, approfittando dei bassi consumi di gas per sostituire le fonti fossili con quelle sostenibili nella produzione di elettricità.Si tratta senza dubbio di un piano importante per tutto il Paese, per capireattraverso le rinnovabili e l'innovazione tecnologica necessaria per l'efficientamento e il risparmio energetico.