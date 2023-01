Saranno sistemate in piazzetta Marechiaro le 5 tavole riproducenti gli Ordinamenta Maris

Di fronte mare: sarà questa la definitiva sistemazione delle 5 tavole riproducenti gli Statuti Marittimi. Dopo piazza Longobardi (dove furono sistemate in origine), poi "trasferite" a deposito nei cortili della scuola Petronelli, poi ancora sulla rotatoria di via Sant'Annibale Maria di Francia (con le polemiche sulla opportunità del luogo, soprattutto per viabilità e visibilità) e infine accatastate nel Monastero di Colonna in attesa di nuove decisioni, nel maggio scorso la giunta comunale aveva deliberato in proposito per le 5 Tavole degli Statuti Marittimi riproducenti gli Ordinamenta Maris realizzate dall'insigne scultore Antonio Lomuscio, "opere che necessitano una adeguata collocazione".In quella delibera, l'amministrazione rilevava "che l'area su cui insiste la Piazzetta Marechiaro ben si presta, per le sue caratteristiche logistico-ambientali e in particolare per la sua vicinanza al Lungomare Cristoforo Colombo, all'installazione delle suddette tavole, potendosi offrire una degna collocazione a opere d'arte in una localizzazione di particolare rilevanza turistica".Così che, con una proposta progettuale elaborata dall'area Lavori Pubblici, c'è una previsione di ampliamento della pavimentazione, posa in opera delle tavole e piantumazione di arbusti", con un impegno di spesa per la sistemazione delle stesse per 75.000 euro.