Scontro tra due auto in via delle Forze Armate: diversi feriti

Un brutto incidente si è verificato nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre in via delle Forze Armate, all'imbocco dell'ingresso per la 16bis. Due le auto coinvolte: una Bmw con a bordo quattro militari ed una Fiat Punto con alla guida un ragazzo. Non è ancora stata chiarita l'esatta dinamica del sinistro ma dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che la Bmw, proveniente da via Corato, viaggiasse ad alta velocità in una strada il cui limite di velocità è 30 km/h e che si sia scontrata contro la Fiat che si preparava ad imboccare la 16bis, in direzione Bari.Ad avere la peggio il conducente della Punto che ha riportato ferite importanti al setto nasale. Sul posto due mezzi del 118 e una volante della Polizia locale. Il traffico ha subito rallentamenti e disagi per poi essere ripristinato verso le 17.40.