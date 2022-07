Scorpion Day: ieri a Trani uno spettacolare raduno di motociclette

In via Bari almeno un migliaio di Centauri venuti non solo da tutta la Puglia

Due ruote moltiplicate forse per mille sono giunte a Trani in un mega raduno organizzato da uno store della città insieme ad alcune associazioni motociclistiche.Via Bari infiammata - e forse un po' assordata! - da un vero e proprio fiume di motociclette,arrivate da un capo all'altro della Regione ma in tanti casi anche dalle regioni limitrofe, oltre a tanti motociclisti che in questo momento stanno transitando dalla Puglia per le loro vacanze.Una serata tra musica ( il dj Cristiano e il gruppo musicale Chris e Damien I) grigliate, e aperitivo con tanto di spritz."Dopo anni in cui ci hanno impedito di riunirci, portate tanta voglia di divertirvi e sorridere oltre alla vostra moto, non è richiesto altro " :era questo l'annuncio apparso sulla pagina Facebook del Due Ruote Store e per tutti gli appassionati c'è davvero da credere che sia stata una serata piacevolissima.