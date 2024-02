Ultimo appuntamento "Melting Pot" da Ognissantino a Trani

La base di partenza è la Puglia, per un viaggio andata e ritorno in giro per il mondo.

Chef e bartender collaborano per una serata che celebra la diversità dei sapori. Un invito a immergersi in un mondo di gusti e scoperte, una passione per il confronto con altre culture, per metterci davanti ad uno specchio ed osservarci dal di fuori!

L'ultimo ospite sarà "Tappa Fissa", un luogo magico con sede a Sannicandro di Bari, dove la Puglia e la Toscana creano il connubio perfetto con i vini naturali e l'amore per il buon cibo.

"Tappa Fissa" un luogo in cui la semplicità dell'osteria si unisce alla golosità della loro cucina e camminano insieme alla loro selezione di vini naturali.

In quest'ultima tappa di "Melting Pot" ci presenteranno "Peposo", il loro signature dish. Una guancia di suino scottata e cotta in casseruola per 4 ore e mezza con vino Chianti, pepe e aglio.

Costo menù: 40€ bevande escluse

Inizio evento ore 21:00

Info e prenotazioni

Ognissantino

Ultimo appuntamento dell'evento "" a, in cui lasi trasforma in unVia Banchina al Porto, 4 C/o Ognissanti