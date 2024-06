“Abbi cura di me”: un concerto speciale per accolti e familiari di Villa Nappi

In occasione del dodicesimo anniversario del nostro centro diurno, gli operatori hanno in programma di trascorrere la mattinata circondati dall'affetto degli ospiti, accompagnati dai loro familiari. Tutti saranno coinvolti in un laboratorio che prevede la lavorazione di sale colorato, con il quale verranno realizzati simboli che esprimono il valore e l'importanza del ''prendersi cura''.L'evento vedrà la presenza straordinaria della banda ''BaldasSound'' della scuola Baldassarre di Trani, diretta dal maestro Giusto Alessandro. Il repertorio spazierà tra melodie classiche e moderne allietando l'atmosfera per i partecipanti."Abbi cura di me" è un invito aperto a tutti i parenti dei nostri ospiti e alla comunità locale per trascorrere una mattinata all'insegna dell'arte e della condivisione, promuovendo la consapevolezza e l'inclusione delle persone con disturbi cognitivi nella società.Siamo con la presente a estendere l'invito, con preghiera di copertura dell'evento, alle reti televisive ed alla stampa locale, al fine di garantire la visibilità a supporto delle politiche di inclusione sociale per le persone affette da disturbi cognitivi.La mattinata si concluderà con la torta e la foto di rito, un momento speciale per celebrare lo splendido lavoro che da dodici anni svolgiamo insieme.Il desiderio è di creare un'opportunità per celebrare la vita, la musica e il supporto reciproco in un ambiente accogliente e stimolante.Per maggiori informazioni sull'evento o per organizzare interviste, si prega di contattare:Laura Lanotte, Coordinatrice Eventi Villa NappiLuca Ossani, Referente per la Comunicazione di Comunità Oasi2 – ente gestore del Centro DiurnoEmail: comunicazione@oasi2.it - Telefono: +39 3457803306 // +39 3492911374.