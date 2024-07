Estate da GOTA Trani: dalle cene spettacolo a ospiti come Valentina Persia e i Ditelo voi

4 foto GOTA Trani

L'estate è appena iniziata e le belle giornate sono d'auspicio per trascorrere qualche ora in riva al mare e in compagnia. Daquesta è una certezza perché ilha già in programma un ricco palinsesto per la4, oltre a confermarsi unaOgni venerdì e ogni sabato ci sarà il format della, durante cui le esibizioni di artisti, che variano di serata in serata, si alternano alle portate culinarie.In particolare sono due gli appuntamenti da segnare in calendario. Ilsarà ospite del GOTA, comica, cabarettista e attrice nota per la sua partecipazione, tra le altre cose, alle trasmissioni televisive "Zelig", "La sai l'ultima?", "Ci vediamo su Rai Uno" e "Tale e quale show", mentre illa serata sarà tutta dei "", il trio comico napoletano formato da Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante che, oltre alla partecipazione a "Zelig" e ad altri eventi nazionali, ha presenziato anche a programmi come "Colorado e "Colorado Cafè".Novità di quest'anno la collaborazione tra GOTA e la rinomata pizza-chef "" di, che permetterà ai clienti di gustare la pizza gourmet vicino al mare.Per maggiori informazioniGOTA TraniLungomare Cristoforo Colombo, 17, Trani (BT), 76125Email: gobeachtrani@gmail.comTelefono: 3807635356Facebook: GOTA Trani Instagram: gota_trani