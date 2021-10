Scritta con spray sul fortino della villa comunale: l'ultima bravata a Trani

Non c'è niente da fare: riuscire a far capire che le dichiarazioni d'amore appassionate avrebbero migliaia di modi per essere espresse sembra davvero un' impresa impossibile.L'ennesima scritta con spray - per la cui pulitura occorreranno interventi specifici - è comparsa questa mattina sul fortino della villa comunale, luogo da cui si può ammirare uno dei panorami più belli della città e quindi meta di turisti e cittadini che volendo assaporare Il gusto della distesa del mare su cui poggia la magnifica cattedrale devono imbattersi in questi scempi che deturpano il patrimonio.La frase è sicuramente romantica ma è assolutamente in contraddizione con quello che esprime, ossia inciviltà mancanza di sensibilità e di rispetto.Sarebbe bene che la destinataria della dichiarazione lo abbia ben presente per eventuali decisioni.