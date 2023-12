Una gara per la concessione del Fortino e della Chiesa di S.Antuono: offerte fino al 6 marzo

È stata indetta una procedura ad evidenza pubblica (con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) per l'affidamento in concessione dell'immobile di proprietà comunale Fortino e Chiesa di Sant'Antonio.Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per il sito - nel quale da anni ha la sede un noto ristorante, "Le lampare al fortino" - è fissato per le ore 12 del 6 marzo 2024; e possono partecipare come soggetti singoli o rappresentati di consorzi che raccolgano imprenditori, artigiani, cooperative e società che siano in possesso del requisito di idoneità professionale consistente nell'iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro professionale competente per territorio per un'attività pertinente con quella che si intende svolgere, rientrante nel campo del turismo e della ricettività. Il requisito di capacità economica e finanziaria consiste in un fatturato globale pari a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) maturato nel miglior anno del triennio precedente.La documentazione completa sul sito:https://www.comune.trani.bt.it/Novita/Avvisi/AFFIDAMENTO-IN-CONCESSIONE-DEL-FORTINO-E-DELLA-CHIESA-DI-SANT-ANTUONO