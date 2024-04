"L'idiota colpisce ancora": uno scatto pieno di ignoranza e mancanza di rispetto

il dottor Francesco Paradiso non semplicemente è un appassionato di fotografia ma è soprattutto un appassionato di Trani: riesce a sorprenderla in momenti fugaci, in angoli di bellezza arcinoti ma trasfigurati dall'occhio elegante del suo obiettivo in modo da sembrare sempre nuovi; o in luoghi nascosti, poco conosciuti, a tal punto talvolta da costringere ad andarli a cercare, tre vicoli e le strade o nei cassetti della propria memoria. L'ultima immagine immortalata però deve aver destato in lui un moto di ribellione, tanto da averla postata sulla sua pagina Facebook con una definizione che lascia poco all'interpretazione. perché solo idiozia può essere chiamata quello di qualcuno che Ancora pensa se una dichiarazione d'amore sui muri possa sortire effetti benefici sull'amata. e, ammesso che lo siano, dal momento che gli effetti sono negativi sulla comunità, sull'arte, sulla storia, sul panorama, sulla bellezza oltretutto mozzafiato da quella visuale, una delle più belle, dal Fortino cui si accede dalla Villa Comunale, ci viene da suggerire alla festeggiata o di far capire che avrebbe bisogno di ben altre dimostrazioni per sentirsi amata o di mandare l'imma morato a pulire. Sarebbe una bella prova d'amore, per lei ma anche per lei e per tutta la comunità .