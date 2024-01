Sere d'incanto, ritorna la "tombolata scostumata" al Polo Museale

Il Gran Concerto di Capodanno del 1° gennaio 2024, organizzato dalla Fondazione S.E.C.A. nel Polo Museale Diocesano, si è riconfermato un evento musicale di successo, molto apprezzato dal pubblico ed anche quest'anno in "sold out". La platea ha partecipato attivamente alle esecuzioni dei brani eseguiti dalla "Grande Orchestra Italiana" diretta dal M° Simone Mezzapesa, che hanno spaziato dai classici della musica natalizia, passando dalle colonne sonore dei grandi film, con un omaggio speciale al grande maestro Ennio Morricone, fino ai tradizionali valzer. Immancabile la Marcia Militare Trionfale di Radetzky a chiusura del concerto.La rassegna natalizia della Fondazione S.E.C.A. "Sere d'incanto 2023" 9^ edizione, si concluderà con uno dei giochi più amati dagli italiani durante le festività natalizie ma in una veste speciale e ironica irriverenza. Ritorna la tombolata a premi al Polo Museale Diocesano il prossimoin compagnia della, proveniente direttamente dalla Taverna di Ischia; lo spettacolo, grazie alla strabiliante ecletticità del duo composto da Salvatore Somma e Francesco Colella, si preannuncia esilarante, con cabaret tipico napoletano e intermezzi musicali.I posti sono limitati con obbligo di prenotazione e consumazione € 10,00 in collaborazione con la Caffetteria del Museo - Ultimo Caffè. La rassegna "Sere d'incanto 2023" è in collaborazione con Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Caffetteria del Museo - Ultimo Caffè. Per maggiori info e prenotazioni tel. 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it