Sette anni dalla scomparsa del dott. Nicola Barbera, il ricordo del suo garbo

Sono sette anni che il dott. Nicola Barbera ci ha lasciato, e ancora se ne avverte la mancanza. Anzi la presenza.E noi l'avvertiamo, e vogliamo ricordare ancora a tutti la sua figura. Aveva 78 anni quando se ne andò, in una notte romana che lo abbracciava insieme ai familiari nel tentativo di combattere la subdola e sfiancante malattia.Nicola Barbera, figlio di quel Riccardo Barbera storico Presidente del Tribunale di Trani che guidò dal '62 al '76, era stato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani per ben otto anni, ma la sua carriera era iniziata nel '67 con il suo primo incarico in magistratura presso la Procura di Lucera. Solo quattro anni nel foggiano e poi l'arrivo a Trani, dove per 15 anni esercitò come giudice con incarichi sia civili che penali. Prima di assumere il ruolo di Procuratore Capo proprio della Procura tranese nel maggio 2000, ebbe una breve esperienza alla Procura generale della Corte d'Appello di Bari.Del dott. Nicola Barbera ancora oggi ci mancano non solo le importanti inchieste, ma il suo garbo. Che per chi lo ha conosciuto è sempre presente.