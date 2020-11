Shopping natalizio, Santoro: «Acquistate dal negozio di città»

Chissà come sarà, chissà se ci terranno aperti, o ci chiuderanno in un secondo Lockdown.Siamo appesi ad un filo, e mentre attendiamo la fine di questo maledetto calvario dobbiamo assolutamente sostenerci a vicenda.È quanto sostiene Daniele Santoro Segretario della Lista Civica Trani Sociale che invita i suoi concittadini a sostenere le imprese Cittadine.Quest'anno non acquistate dai grandi colossi del web, Amazon, Zalando, Ebay, o chi che sia, quest'anno acquistate dal negozio di Città.Sosteniamo le imprese della nostra Città, sono loro che tengono illuminata la Città, sono loro che vi tengono compagnia tutto l'anno, sono loro che rendono la nostra Città più armoniosa, sono loro che hanno bisogno di aiuto mentre tutto silenziosamente si sta distruggendo.Immaginatevi una Città senza negozi, spenta e buia, sarebbe straziante al sol pensiero.Sarà un Natale diverso ma grazie a tutti voi potrebbe essere meno amaro del previsto, ricordatevi del negozio amico di Città.