Si allunga il percorso della "passeggiata pedonale" lungo la falesia nell'area Matinelle

Sono stati stanziati ulteriori 54mila euro per i "lavori di completamento del percorso pedonale lungo la falesia località Matinelle finanziato da avanzo vincolato che in fase di esecuzione": una determina dirigenziale dell'area urbanistica demani e ambiente, che ha per oggetto appunto gli interventi complementari ai "lavori di completamento del litorale ad Est di Trani – secondo lotto" a firma del nuovo dirigente ing. Andrea Ricchiuti, stabilisce infatti di impegnare la somma di € 54.186,52, con cui verranno date disposizioni alla ditta General Edil di Pignataro Andrea per la esecuzione dei lavori di variante progettuale, che nello specifico consta di un prolungamento della superficie da pavimentare lungo lo stesso camminamento oggetto di appalto".Si tratta di lavori "complementari indicati dal Direttore dei Lavori atti ad armonizzare l'intervento in modo da renderlo meglio fruibile agli utilizzatori, evitando altresì di prolungare ulteriormente i tempi di esecuzione"