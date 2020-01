Si è spento don Antonio Pasquadibisceglie, già parroco alla Madonna del Pozzo

Si è spento questa mattina, all'età di 87 anni, don Antonio Pasquadibisceglie, sacerdote amato e molto conosciuto in città per le sue ineguagliabili doti umane. Nato a Trani il 17 gennaio 1933, don Antonio ha prestato servizio per tanti anni nella chiesa Madonna del Pozzo.E' stato ordinato sacerdote il 15 Luglio 1956. Viceparroco dal 1964 al 1967. Attualmente era vicario parrocchiale e anche Rettore della chiesa S. Agostino in Trani. Solamente dieci giorni fa, don Antonio aveva compiuto 87 anni.La salma sosterà nella chiesa Madonna del Pozzo a partire dalle ore 11. I funerali si svolgeranno, invece, domani 28 gennaio, alle ore 16.Questa sera, infine, è prevista una veglia di preghiera, alle ore 20, sempre in parrocchia.