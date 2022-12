"Sistema Trani" nuova udienza il 15 dicembre prossimo

In quella data è attesa la requisitoria del Pm

Si terrà il 15 dicembre la nuova udienza del processo "Sistema Trani": è stata infatti accolta infatti la richiesta di acquisizione del decreto di rinvio a giudizio del Pm Michele Ruggiero a Lecce "al solo fine di documentare i relativi fatti storici" non risultando invece "necessario alcun approfondimento istruttorio in relazione ai fatti indicati, essendo rimessa al Collegio la valutazione complessiva delle risultanze probatorie" come recita il provvedimento del Collegio presieduto dalla dott. Giulia Pavese.Il 15 dicembre è attesa la requisitoria del Pm dott. Catalano con relative richieste; a gennaio e febbraio 2023 si terranno altre udienze. Com'è noto si tratta delle udienze relative all'inchiesta che aveva segnato nel dicembre 2014 la vita politica della città di Trani con la caduta dell'allora amministrazione di centro destra.