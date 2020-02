Solo con Trani futura a sostegno del candidato sindaco Amedeo Bottaro

La miopia dei partiti del centrodestra tranese ci impedì di perseguire un progetto di rinnovamento della classe politica. Da lì nacque l'dea di un Movimento Civico, la casa di tutte le concittadine ed i concittadini che, provenendo dal mondo delle professioni, della cultura, del lavoro quotidiano, delle "mani ruvide", volessero dare il loro prezioso contributo per rendere più bella la nostra Trani.Amedeo Bottaro e tutta la sua coalizione ha accolto senza esitazioni il nostro messaggio, condividendo con noi la necessità di rimboccarsi le maniche per costruire una città a misura dei nostri figli.Ragion per cui siamo in campo con il nostro simbolo al suo fianco. Sarà una campagna elettorale impegnativa, noi la affronteremo a testa alta, con il sorriso, esclusivamente sulle "cose da fare", sicuri che gli unici colori che dovranno trionfare saranno il bianco e l'azzurro dell'antica Turenum.Venite a trovarci presso Comitato di Via Montebello n. 24.