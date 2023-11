Solo con Trani, nuovo direttivo, più donne e nuovo entusiasmo per la Città

«Il nostro Movimento Politico, Solo con Trani, si propone come alternativa sia all' attuale Amministrazione, nel medio e lungo periodo, ma nel frattempo anche come alternativa ad una opposizione che ci appare spenta, inespressa, poco motivata. Con lungimiranza e lo sguardo rivolto a quel che sarà il futuro dell'impegno civico nella nostra Città, vogliamo portare nuova linfa ed entusiasmo nella politica tranese di oggi, ridotta ad un campo poco produttivo, sterile.Il nostro Movimento intende per questo guardare avanti portando, come suoi dirsi, aria nuova, nuove idee e nuove proposte. Intraprendendo questo nuovo percorso, segnato dalla nascita di un nuovo Direttivo, mostrarci disponibili nei confronti dei nostri concittadini e aperti al dialogo con tutta l'opposizione, in un'ottica di aperte vedute, schiettezza, motivazione forte per riuscire a costruire una "nuova" Trani. Questi gli auspici della nuova presidente del Movimento, l'imprenditrice edile Irene Verziera insieme agli altri componenti del Direttivo: la portavoce, Patrizia Marini, operatrice sanitaria; la responsabile alle Attività Produttive ed al commercio, Gabriella Abbatangelo, imprenditrice; il responsabile all'Ambiente, Turismo e Sicurezza Pubblica, Luigi Schinzani, Agente immobiliare; la referente per il sociale e paritá di genere, Iolanda La Femina, imprenditrice; la referente alla Pubblica Istruzione e Sport: Angela Bini, Docente di Scienze Motorie; il responjsabile ai Lavori Pubblici, Saverio Antonacci, Imprenditore Edile.Un obiettivo primario per il Movimento Solo con Trani? Che la Politica torni ad occuparsi delle grandi e serie problematiche che affliggono Trani».