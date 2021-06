Sono solo canzonette? A Palazzo Beltrani il professor Gianni De Iuliis

Venerdì 18 giugno, alle ore 19.15, nella splendida cornice della Terrazza Santorsola, presso Palazzo delle Arti Beltrani, a Trani, sarà presentato il libro di Gianni De Iuliis. La fenomenologia della canzonetta.La serata affronterà i temi contenuti nel libro, esplorando l'universo canzone in tutte le sue sfumature più recondite. Il titolo della serata è paradigmatico: Sono solo canzonette? Alla domanda tale risposta: «e se così fosse?». Nel 1980 Edoardo Bennato pubblica Sono solo canzonette, un concept album ispirato alla storia di Peter Pan. Pare che quel titolo così dissacrante fosse ispirato al cantautore napoletano da un episodio avvenuto probabilmente nello studio di registrazione del Castello di Carimate, in Brianza.Si parla nel libro di tale episodio (evitiamo di citarlo per chi ancora non avesse letto il libro), che sottolinea che la canzone è una forma d'intrattenimento. In ambito anglosassone è sorto ultimamente un neologismo, edutainment, che significa alla lettera «intrattenimento educativo», cioè una forma di intrattenimento finalizzata sia a educare che a divertire.Questo il senso più profondo della serata a Palazzo Beltrani. Discutere gradevolmente e amabilmente di temi profondi con leggerezza e con spirito divulgativo, in maniera molto seria, mai seriosa.Dopo un grave periodo di lockdown, che peraltro ha avuto un ruolo di primo piano nella genesi di tale volume (lo leggerete nella Fenomenologia della canzonetta), la prima presentazione dal vivo del libro. Una festa a pochi giorni dal solstizio d'estate, in un momento della giornata in cui la luce resiste con rinnovata energia al sopraggiungere del crepuscolo. Segni evidenti di un riscatto cosmico…Discuteranno con l'autore Maria Rosaria Coppola e Vito Santoro. Condurrà la serata Antonio Notarpietro. Molte canzoni trattate nel libro saranno interpretate dal vivo dal duo Piero Altamura e Francesco Anzelmo e da Loredana Chieppa. L'ingresso è gratuito.In ottemperanza alle norme anti covid è necessario prenotarsi per poter partecipare all'evento. Basta cliccare al seguente link