Sono tornati i libri giganti del premio Fondazione Megamark: e il porto è una storia tutta da leggere e ammirare

Per i cittadini tranesi è diventata ormai una consuetudine che si ripete a ogni estate, in vista della serata finale del conferimento del premio letterario Fondazione Megamark: ma da oggi sono i turisti, i forestieri, i bambini a rimanere incantati a questi enormi libri aperti intorno al porto di Trani. C'è chi si fa fotografare tra le enormi pagine, chi si sofferma a leggerne le righe, chi prende nota sul cellulare - o, come qualche irriducibile, a penna, su una moleskine, del nome dell'autore e del testo. Trani città dei libri, soprattutto per come appare e per chi la visiterà nelle prossime settimane: del resto tra le ambizioni e le finalità del premio vi è anche quella di rendere contagioso l'amore per i libri in una società dove si legge non quanto sarebbe utile per ampliare i proprio orizzonti. E per questo non sono casuali, quei libroni, lí, aperti dal porto che da tempi antichi ha costituito un ponte tra Oriente e Occidente, un fulcro di commerci, idee, arti, religioni in tutto il Mediterraneo, da dove sono state scritte pagine importanti per la storia di popoli e civiltà.Il concorso letterario Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi, promosso dalla Fondazione Megamark è giunto alla 9^ edizione.I FINALISTI PREMIO MEGAMARK sono:Nicolò Moscatelli, I calcagnanti, La Nave di Teseo2023Michele Ruol, Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia, TerraRossa2024Saba Anglana, La signora meraviglia, Sellerio2024Andrea Bazzanini, L'ultima stagione. Un racconto operaio, Oligo2024Greta Olivo, Spilli, Einaudi 2024