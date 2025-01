"Sotto un sole ferocemente antico":  Stefania De Toma racconta al Mimesis i giorni di Pasolini a Matera

Approda a Trani, sul palco del, l'appassionante monologo con cuia partire dal 2019 ha introdotto la mostra che attraverso le fotografie scattate daLa piece è stata rappresentata per la prima volta aAl teatro Mimesis il monologo prenderà la forma di una vera e propria rappresentazione teatrale scandita da brevissimi intermezzi musicali e accompagnata nella scenografia da alcune delle opere della mostra, messe a disposizione dallaIl monologo nasce dal racconto di Domenico Notarangelo, scrittore, giornalista, fotografo, documentarista, che fu accanto al grande intellettuale del Novecento in quelle straordinarie settimane e costituisce una occasione congiunta di rilettura della figura di Pasolini e della sua rappresentazione dell'Umanità attraverso il Vangelo ambientato nella città dei Sassi, della questione "Matera", del valore del patrimonio che Domenico Notarangelo ha lasciato attraverso il suo archivio. A presentare Stefania De Toma sarà, presidente della Associazione e figlio di Domenico Notarangelo; e la regia della rappresentazione è di. A condividere l'organizzazione dell'evento la preziosa partnership dell'Associazione Culturale Tranesis e del Comitato di Trani della Società Dante Alighieri.è nata a Trani ma vissuta per oltre vent'anni a Matera, dove, parallelamente alla professione di avvocato ha preso parte con varie associazioni al fermento culturale della Città attraverso eventi, mostre, concerti, manifestazioni di cultura partecipata. Guida turistica abilitata in Unione Europea in italiano e in inglese, ma anche per ciechi e ipovedenti, scrive su testate giornalistiche locali e nazionali, si occupa di sviluppo culturale e territoriale e storytelling in Italia e all'estero. Le sue Storie dell'umanità attraverso il cibo nate a Firenze e Zurigo sono diventate delle rappresentazioni teatrali con il teatro Mimesis, insieme alle biografie di personaggi storici tra i quali Rocco Scotellaro e Pier Paolo Pasolini.(Comunicato stampa Teatro Mimesis)