"A tavola con Marco Polo": a Zurigo i racconti sul cibo di Stefania De Toma

Sono tornati a Zurigo i racconti sul cibo di, in una cornice decisamente speciale, che potrebbe definirsi perfetta per l'occasione: un ristorante, il "Certo", nel centro della città, con un menù dedicato al centenario dalla morte di Marco Polo.La serata è stata organizzatache ha voluto per l'occasione realizzare una sinergia con la delegazione di, la più antica della Svizzera fondata nel 1966: "La serata dedicata a Marco Polo organizzata in collaborazione con l'ASRI è stata un'ottima occasione per scoprire il talento e le infinite conoscenze della relatrice Stefania De Toma con cui abbiamo avuto tutti modo di sottolineare l'importanza di condividere la storia, le tradizioni e la ricchezza del patrimonio gastronomico-culturale italiano".Così, responsabile della delegazione di Zurigo Stella Accademia Italiana della Cucina, alle cui dichiarazioni si sono aggiunte a quella della presidente di ASRI,che ha voluto fortemente la presenza dell'Accademia italiana della cucina per l'occasione proprio per consolidare la rete di tutela e diffusione del patrimonio culturale italiano in Svizzera."Certo, l'Unione delle associazioni fa la forza nel senso di costruire un asse che sostiene e sviluppa la cultura italiana incastonandola nella realtà di questo Paese, che è abitato veramente da moltissime persone originarie dell'Italia, proprio come me. E così, nello snodarsi della serata, a ogni portata Stefania De Toma ha raccontato curiosità, aneddoti, episodi storici ai quali determinate pietanze o cibi sono legati, partendo ovviamente dalla vicenda del viaggio straordinario di Marco Polo ma con digressioni in tutto il periodo del Medioevo". A chi si aspettava una conferenza, come avviene di solito si è trovato di fronte a un racconto brillante carico di verve, appassionante, come fosse no piccoli pezzi di teatro".Al suo ritorno in Svizzera - frequentata da lei negli anni precedenti al covid tra l'altro, con numerosissimi incontri con le Società Dante Alighieri di diverse città, con collaborazioni con i Consolati di Zurigo e Basilea, con la realizzazione di mostre (Pasolini - Matera) e un importante progetto di promozione territoriale della Puglia e dei paesi dei Monti Dauni -è tornata con grande gioia: "La storia dell'umanità raccontata attraverso il punto di vista del cibo mi rendo conto che appassioni sempre di più, e la formula del racconto nel ristorante durante una cena è deliziosa, devo dire. Diversa dalla classica conferenza, come mi era già capitato in passato, anche qui a Zurigo, (dove ci sono stati i primi passi di "to") seppur sempre molto "raccontata", ma anche diversa dall'esperienza teatrale che è partita un paio di mesi fa a Trani con. Ovvio che con il palcoscenico il mio modo di raccontare si è fatto ovviamente più disinvolto e anche attento ai tempi nei quali racconto storie, svelo aneddoti o vere e proprie "bufale", faccio sorridere e faccio talvolta commuovere, puntando sulla nostalgia o su messaggi e su ragioni che sono dietro a certe abitudini o tradizioni alimentari".Insomma, un modo originale portato a Zurigo sia nella finalità degli Accademici della cucina che hanno il compito di monitorare i ristoranti perché non tradiscano l'identità culturale italiana senza mistificazioni o compromessi di gusto, sia per l'associazione ASRI che ha l'obiettivo di consolidare i rapporti culturali ed economici tra la Svizzera e l'Italia attraverso incontri eventi e collaborazioni. "Una serata gustosa", ha concluso Susanna Sguaitamatti, "che ci ha immerso in mondi e sapori in un modo del tutto speciale facendoci sentire figli di una storia che sembra lontana ma alla quale apparteniamo profondamente ".