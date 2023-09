Spazzamento e lavaggio strade: Cinquepalmi propone la verifica del piano esecutivo dei servizi

"Leggo le lamentele di molti cittadini perché le strade sono sporche, poca attenzione al loro spazzamento e lavaggio": l'ex consigliere comunale Maria Grazia Cinquepalmi riporta "uno stralcio del piano esecutivo dei servizi di igiene urbana in modo che tutti possano verificare l'esatta esecuzione del servizio e inoltrate segnalazioni in caso di inadempimento"."Servizi di spazzamento estivi.Come definito nella parte iniziale del documento la città di Trani non ha un turismo stagionale, ma si riscontra un aumento di turisti nel periodo estivo, pertanto, si è ritenuto necessario incrementare i servizi di pulizia nelle zone più "sensibili" della città. Di conseguenza, durante la stagione estiva si prevede l'incremento di risorse dedicate allo spazzamento delle zone SM1/SM2/SM3 per le quali, data la presenza di spiagge, e di frequentazione turistica è necessario garantire uno spazzamento giornaliero. Pertanto, dall'1 di Maggio al 30 di Settembre l'operatore stabilmente impiegato per i servizi di spazzamento manuale in tali aree sarà affiancato da un operatore stagionale per un totale di 6 ore giorno dal lunedì alla domenica"."Lavaggio strade.Un efficace intervento di lavaggio strade può essere assicurato solo dopo aver effettuato la pulizia meccanizzata della viabilità principale attraverso la quale si rimuove la polvere e i residui grossolani su di essa giacenti.Le risorse utilizzate per i servizi in oggetto, lavoreranno in accoppiamento con la spazzatrice in orario notturno in modo da intervenire su una pavimentazione stradale già ripulita meccanicamente e quindi idonea a ricevere l'intervento di lavaggio.Le frequenze previste per il servizio di lavaggio sono le seguenti:• 1 lavaggio a settimana dall'1 di maggio al 30 settembre;• 1 lavaggio al mese dall'1 di ottobre al 30 di aprile.Sarà inoltre garantito il lavaggio settimanale domenicale dell'area portuale, e delle strade maggiormente interessate dal passeggio turistico (Porta Vassalla, Porta Antica, Sottopasso Verdi)."A quanto pare i cittadini - dice Cinquepalmi - continuano a non ricevere il servizio che pagano. E, poiché come affermato dall'amministratore di Amiu, "i cittadini sono il datore di lavoro di Amiu spa, il soggetto a cui siamo tenuti a dare costantemente conto non solo in termini di attività e servizi erogati ma anche di costi" è giusto che i cittadini segnalino eventuali inadempienze nella esecuzione dei servizi che pagano".