Altro detto - fatto per i rifiuti segnalati in zona Pozzo Piano, ma così non va

Intervento immediato di Amiu dopo le segnalazioni di TraniViva nuovamente in via Errico De Nicola

lasi trova repentinamente a sbrogliare l'agglomerato di scatolini e rifiuti segnalato in zona, più precisamente in via Enrico De Nicola.Lae decisiva nel contrasto all'inciviltà, ma che forse si va un po' a perdere nel contesto generale.L'abbandono di rifiuti, infatti, rappresenta un problema mai risolto ma solo parzialmente arginato.E' quasi surreale la regolarità con cui ci si ritrova a parlarne, complice di questa tiritera la già menzionata inciviltà. Ma alloraal rispetto dele dimostrare sensibilità per queste circostanze è già un grossoavanti, la speranza è che ciò porti a una