Stop alla pubblicità di giochi a denaro: cosa resta del decreto dignità?

DECRETO DIGNITÀ: CHE COSA PREVEDEVA

Semplificazioni fiscali Disincentivazione alla delocalizzazione Lotta alla precarietà con la modifica del Jobs Act Stop alla pubblicità dei giochi che prevedono premi in denaro

MA QUAL È LA SITUAZIONE ODIERNA?

È trascorso all'incirca un anno e mezzo dall'approvazione del, da parte dell'ormai ex governo gialloverde. Qual è la situazione a questa distanza di tempo? Si può parlare di risultati positivi nel complesso anche se per una valutazione più corretta e completa bisognerebbe ancora attendere, in modo da avere in analisi un periodo più lungo e quindi significativo.Il decreto legge fu il primo firmato da, e venne approvato ilper poi trovare la propria impostazione definitiva poco più di un mese dopo, in data. L'elemento fondamentale sul quale era basato, e sul quale tutti si concentrarono, era il tentativo di combattere l'alto tasso di precarietà. Ma il decreto era composto in realtà diben differenti tra loro, ed è corretto quindi prendere in analisi anche gli altri tre.I quattro concetti fondanti del decreto ricoprivano tutti una grandissima importanza, e si possono riassumere in questo modo:È quindi chiaro come combattere il precariato fosse sì una priorità, ma circondata da altre tematiche di forte attualità ai tempi, per le quali erano parimenti necessarie alcune riforme. Per entrare nello specifico, un altro fenomeno negativo che si voleva estirpare o comunqueera quello della. E infatti, la premessa di apertura del punto 4 citava: "Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre strumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia".vennero preseIn primo luogo era, anche indiretta,, promulgate sotto qualsiasi forma e tramite ogni tipo di mezzo: non sarebbe stato possibile quindi trovare pubblicità online, o su altri canali di comunicazione,come Casinoonlineprova.com , nonostante questi offrano sicurezza per quanto riguarda i dati personali.Il decreto voleva dare un messaggio forte, e quindi prevedeva che ogni tipo di gioco a denaro non dovesse essere più pubblicizzato. Pena, unadecisamente salata: una multa pari ad unper ogni singola violazione al nuovo regolamento. Tale multa sarebbe stata, tramite la legge 24 novembre 1981, n. 689, edper essere destinati proprio ad un fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico.Lealle nuove restrizioni elencate, erano rappresentate daidi esecuzione quando il decreto legge venne approvato, e che dunque dovevano continuare a fare riferimento alla normativa precedente il 2 luglio 2018.Per descrivere la situazione utopistica a cui il decreto voleva tendere, abbiamo utilizzato il condizionale. Perché. Anzi, è insorto più di un problema. Come sottolineato anche in due articoli stilati dall'infatti, la nuova legge presentava, in più punti era stata scritta male e, elemento più importante, andavain più punti. Tutto questo rendeva, e rende, il decreto dignità inefficace.In particolare, secondo l'AGCOM, negli anni precedenti la legislazione in materia di gioco d'azzardo era andata a contrastare in particolare le forme di gioco illegale, mentretutto il gioco, e questo causava come anticipato il rischio di renderela distinzione tra offerta di gioco legale e illegale.Inoltre, il decreto colpirebbe con più forza alcuni mezzi rispetto ad altri, con il conseguente danneggiamento di concessionari italiani e, in particolar modo online. In sostanza, si tratta di un decreto che non ha avuto l'efficacia sperata nel momento in cui era stato redatto, e che non è riuscito a contrastare realmente la pubblicità del gioco illecito.