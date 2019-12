Strade sicure, cambio al raggruppamento "Campania"

Nell'ambito dell'Operazione "Strade Sicure", condotta dall'Esercito Italiano sul territorio nazionale, iniziano oggi, nelle province di Napoli e Caserta, le attività del 9° Reggimento fanteria "Bari".Il reparto della Brigata "Pinerolo", guidato dal Colonnello Claudio Bencivenga, è subentrato al 21° reggimento Genio guastatori della Brigata "Garibaldi" assumendo la responsabilità del Raggruppamento "Campania" che presidia i suddetti territori in concorso alle forze di polizia.L'Esercito Italiano è impegnato dal 2008 per limitare i fenomeni di criminalità e contrastare i reati ambientali nella cosiddetta "Terra dei Fuochi". Gli uomini e le donne della Forza Armata, con funzioni di agenti di pubblica sicurezza, operano per la sicurezza e stabilità dei cittadini attraverso un continuo e solerte presidio delle strade e dei punti nevralgici delle città.Con l'Operazione "Strade Sicure" l'Esercito contribuisce sempre di più a garantire la presenza dello Stato e delle istituzioni tra la gente che quotidianamente fornisce riscontri di apprezzamento per quanto i nostri militari fanno a testimonianza dell'ormai consolidato legame che le donne e gli uomini in divisa hanno istaurato con la popolazione.