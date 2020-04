Strade Sicure, tratta in salvo una 41enne vittima di violenza da più di vent'anni

Due vetture:una Fiat Panda con a bordo una donna ed una Fiat Punto con un uomo alla guida che colpiva ripetutamente l'auto con a bordo la donna come in preda ad un raptus fino a costringerla alla sosta continuando a tamponarla danneggiando l'intera fiancata laterale. È successo in via 25 Settembre a Marcianise nella tarda serata di mercoledì.È stata questa la scena a cui hanno assistito due militari dell'Esercito Italiano Raggruppamento Campania impegnati nell'operazione 'Strade Sicure' in servizio a Caserta che dopo la fine del servizio stavano rincasando. L'uomo alla guida della Fiat Panda al sopraggiungere del veicolo dei militari si è allontanato consentendo così che la donna riuscisse a fuggire trovando rifugio in un vicoletto vicino. Uno dei due militari ha soccorso la donna visibilmente sconvolta ed in lacrime e l'altro ha seguito 'l' aggressore' notando che facesse rientro in un condominio poco distante. Chiesto l'ausilio dei carabinieri, i militari del Norm di Marcianise hanno condotto l'uomo presso la locale stazione.Lì la scoperta di una lunga storia di violenza ed abusi tra le mura domestiche. P. F. 48 enne residente a Marcianise erano più di 20 anni che metteva in atto comportamenti vessatori, minacce e maltrattamenti sulla compagnia di una vita, una 41 enne marcianisana che per lungo tempo ha scelto il silenzio per paura di ritorsioni del compagno violento. Aveva trovato finalmente il coraggio di lasciarlo idea a cui lui non voleva rassegnarsi.Dopo l'ennesima discussione la donna ha cercato di allontanarsi ma è stata raggiunta una ennesima volta. L'intervento provvidenziale dei militari ha evitato che la situazione degenerasse ed avesse un tragico epilogo. P. F. è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce e condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.