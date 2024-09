Suuad Genem, a Trani martedì 17 con "Il racconto di Suaad, prigioniera palestinese"

Dopo una serata dedicata al popolo Curdo, Hub PortaNova invita la cittadinanza a rivolgere lo sguardo verso la Palestina, un'altra zona di conflitto, in cui è in atto un massacro di persone inermi, in violazione delle norme del diritto internazionale, nel silenzio e spesso con la complicità, della maggioranza dei paesi occidentali.Alzare una voce per porre fine al genocidio palestinese dovrebbe essere non solo un obbligo morale, per un paese ogni paese civile, ma anche una necessità strategica per arginare il tracollo dell'egemonia occidentale sul mondo.I paesi occidentali rappresentano solo l'8% della popolazione mondiale e per lungo tempo sono stati visti come un esempio da seguire, modello di democrazia e rispetto dei diritti, oggi non è più così la maggioranza della popolazione mondiale vede nell'occidente la causa delle ingiustizie e diseguaglianze globali e la posizione assunta da Stati Uniti e paesi europei a favore delle continue vessazioni del popolo palestinese da parte israeliani ne è esempio emblematico.Martedi 17 settembre 2024 alle ore 18.30 presso HUB PortaNova - Trani, via Nigrò 18 sarà l'occasione per parlare di pace e Palestina e di quanto le sorti del mondo siano legate a questo interminabile conflitto.Interverranno:Suaad Genem è autrice de "Il racconto di Suaad. Prigioniera palestinese", la testimonianza vivida e diretta della detenzione nelle carceri israeliane come prigioniera politica. Su di sé sopporta ancora i traumi del gas, i segni delle bruciature e delle umiliazioni. Nessuna vessazione fisica o psicologica ha però piegato la sua volontà, la sua affermazione di libertà per la Palestina.Ugo Villani, Professore emerito di Diritto internazionale presso L'Università degli Studi di BariPierluigi Colangelo, attivista di Legambiente e pacifista, ha contribuito a diversi progetti per rendere Trani città del dialogo tra i popoliModeraCarla Penza, GiornalistaIniziativa promossa dalla Comunità Palestinese di Puglia e Basilicata