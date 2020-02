Sventato furto all'Itc Aldo Moro: tempestivo l'intervento della vigilanza notturna tranese

Un tentativo di furto prontamente si è verificato questa notte nell'Itc Aldo Moro di Trani. I ladri, introdottisi nell'edificio da una finestra, sono stati messi in fuga dal tempestivo arrivo della vigilanza notturna tranese, giunta sul posto tre minuti dopo dal suono dell'allarme. Al loro arrivo, gli agenti hanno constatato il sabotaggio delle fotocellule delle telecamere di videosorveglianza puntate sui distributori di alimenti e bevande, motivo per cui si pensa che i malviventi avrebbero fatto ritorno nella scuola in un secondo momento per portare via il denaro ivi contenuto. Solo danni, quindi, ma nessuna refurtiva.Sul posto sono anche intervenuti gli agenti della Polizia di Stato.