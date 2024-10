Un’esperienza di vita e di lavoro indimenticabile: 30 alunni dell’I.I.S.S.  Moro di Trani a Barcellona

L'Istituto Aldo Moro di Trani continua a investire nell'internazionalizzazione dell'istruzione, offrendo ai suoi studenti opportunità di crescita e apprendimento che vanno oltre le mura scolastiche. Infatti, nei giorni scorsi ha avuto termine il progetto PON – PCTO all'estero "A scuola d'impresa. Realtà europee a confronto", svoltosi in questa seconda fase a Barcellona, un'esperienza che ha unito apprendimento e lavoro in un contesto internazionale.La finalità del progetto, che ha coinvolto per due settimane 15 studenti dell'indirizzo tecnico economico nel modulo "Esplorazione Culturale e Lingua Spagnola" e 15 studenti dell'indirizzo professionale alberghiero nel modulo "Impresa e turismo", è stata il potenziamento delle competenze curriculari e trasversali attraverso la conoscenza di ambienti diversi in grado di aprire nuovi orizzonti personali, l'acquisizione della consapevolezza delle proprie attitudini e potenzialità, il contatto quotidiano con un'altra cultura, il miglioramento della conoscenza della lingua straniera attraverso la sua pratica quotidiana, il rafforzamento delle competenze professionali.Il progetto ha consentito agli studenti di svolgere tirocini in diverse realtà lavorative, acquisendo un bagaglio di esperienze preziose per il loro futuro professionale. Dalla ristorazione al turismo, passando per il settore commerciale, i ragazzi hanno potuto sperimentare le competenze acquisite a scuola in un contesto multiculturale ed hanno affinato le loro abilità linguistiche.Durante il soggiorno gli studenti hanno partecipato a molteplici attività: esperienze lavorative coerenti con il proprio percorso di studi, workshop, visite culturali ai luoghi simbolo della città, come la Sagrada Familia, il Parc Güell, El Raval, il quartiere gotico. Barcellona con la sua ricca storia, le architetture mozzafiato, la vivacità culturale ed economica si è rilevata la cornice ideale per questo progetto educativo.L'attività formativa ha rappresentato non solo un momento di apprendimento scolastico, ma anche un'importante esperienza di crescita personale. Gli alunni hanno dovuto affrontare situazioni nuove e sfide quotidiane, sviluppando abilità come l'autonomia, la capacità di adattamento e il lavoro di squadra.I tutor del progetto, i professori Galati, Landriscina, Spizzico e Todisco hanno dichiarato: "Siamo molto soddisfatti dell'esperienza che i ragazzi hanno vissuto. Hanno mostrato grande entusiasmo e curiosità, e siamo certi che porteranno con sé ricordi indimenticabili e nuove competenze utili per il loro percorso futuro."Il viaggio-studio a Barcellona lascia in ciascun alunno partecipante un bagaglio di esperienze e conoscenze che lo accompagneranno negli anni a venire.Non resta allora che attendere il prossimo progetto di mobilità transnazionale, nella consapevolezza che sarà in grado di offrire nuove avventure formative e momenti indimenticabili ai giovani alunni dell'Aldo Moro.